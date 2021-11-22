В Минске на ул.Богдановича временно ограничат движение

Скриншот карты СК
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул. Максима Богдановича временно ограничат движение вечером 22 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
"22 ноября с 20.00 до 22.00 вблизи дома №140 на ул.Максима Богдановича в Минске запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение", - рассказали в СК.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-