Скриншот карты СК
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул. Героев 120-й дивизии временно ограничат движение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Сегодня с 11.00 до 12.00 на перекрестке улиц Героев 120-й дивизии и Пономарева запланировано проведение следственного эксперимента для установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение", - рассказали в ведомстве.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-