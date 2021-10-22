В Минске на ул.Казинца временно закроют движение транспорта

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на участке по ул.Казинца временно закроют движение транспорта. Это следует из решения Минского городского исполнительного комитета №3094 от 14 октября 2021 года, опубликованного сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В связи с ремонтными и иными работами вводится временное ограничение движения транспортных средств и самоходных машин по ул.Казинца (четная сторона) от местного проезда до поворота возле здания №50 с 00.30 23 октября до 5.00 25 октября 2021 года.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-