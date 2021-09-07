В Минске ночью нанесут разметку на 12 участках дорог

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 8 сентября в Минске на 12 участках будут наносить дорожную разметку. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, передает БЕЛТА.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 8 сентября планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: Логойский тракт; ул. Щорса; площадь Победы; ул. Жудро; развязка пр. Дзержинского - ул. Алибегова; ул. Грушевская; ул. Разинская; ул. Папанина; ул. Декабристов; участок ул. Веры Хоружей от ул. Максима Богдановича до Старовиленского тракта; пр. Любимова; участок ул. Сухаревской от ул. Лобанка до ул. Панченко.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-