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04 июня 2020, 13:30

В Минске обновили около 15 тыс. кв.м покрытия велодорожек

Фото из архива
Фото из архива

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время ремонта улично-дорожной сети Минска заменили почти 15 тыс. кв.м асфальтобетонного покрытия велодорожек. Об этом сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора Минского городского учебно-методического центра физического воспитания населения Виктор Чударев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для создания соответствующих условий и развития велосипедного движения в Минске при ремонте улично-дорожной сети обустроили пересечения велосипедных дорожек с проезжей частью, бортовой камень понизили в 853 местах. Также заменили асфальтобетонное покрытие велодорожек: в Ленинском районе - более 5,3 тыс. кв.м, Центральном - свыше 7,9 тыс. кв.м, Партизанском - 803 кв.м", - сказал Виктор Чударев.

Виктор Чударев
Виктор Чударев

По словам замдиректора, восстановлена разметка на велосипедных дорожках на 97 улицах столицы общей протяженностью 163 км.

В прошлом году в Минске был реализован пилотный проект по обустройству выделенных велосипедных полос на проезжей части ул. Веры Хоружей с установкой делиниаторов, дорожных знаков, светофоров и нанесением дорожной разметки желтого и зеленого цветов.

Виктор Чударев отметил, что в Минске учли опыт зарубежных стран и разработали схему устройства искусственных неровностей на велодорожках с различными видами покрытий, которые в качестве эксперимента могут появиться в течение этого года в столице.

Несмотря на комплекс мер, направленных на совершенствование инфраструктуры для велосипедистов в столице, некоторые направления требуют более глобального подхода, считает председатель правления Минского велосипедного общества Павел Горбунов. Во-первых, в некоторых городах нет единой стратегии развития велодвижения, частично это касается и столицы. В качестве примера Павел Горбунов назвал некоторые улицы Минска, где так и не появились велодорожки после их ремонта. Во-вторых, велосипедная инфраструктура белорусских городов пока страдает из-за того, что нет единых стандартов или норм, которыми могли бы пользоваться специалисты при реконструкции существующих и строительстве новых территорий. Кроме того, в Минске и других белорусских городах растет потребность в обустройстве велогаражей. Они, по мнению председателя правления Минского велосипедного общества, должны быть обустроены не только на стоянках, но и в границах дворовых территорий. Наконец, существует проблема обустройства велодорожек при их пересечении с подземными пешеходными переходами, которые зачастую не приспособлены для любителей двухколесного транспорта. "Этот вопрос особенно актуален для Минска и требует поиска каких-то решений, например, проектирования переходов нового формата или обустройства дублирующих наземных регулируемых переходов", - считает Павел Горбунов.

Павел Горбунов
Павел Горбунов

В целом велоинфраструктура столицы представлена магистральной велодорожкой протяженностью 27 км, двумя прогулочными велодорожками в парке 900-летия Минска и Лошицком парке, а также совмещенными пешеходно-велосипедными дорожками протяженностью 196 км. В городе активно развивается общегородская система проката велосипедов. В Минске функционирует 51 пункт проката, в которых доступны 1148 велосипедов.-0-

Все материалы круглого стола здесь

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В прошлом году было зарегистрировано 3510 ДТП, из них 292 наезда на велосипедистов. Причем по вине самих велосипедистов было совершено 139 ДТП - это почти половина от общего числа в этой категории. Согласно статистике 26 велосипедистов погибли, 114 травмированы. При этом 37 находились в состоянии алкогольного опьянения.

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