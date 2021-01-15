В Минске оборудовали 44 горки для безопасного катания на санках и тюбингах

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске оборудованы 44 горки для катания на санках и тюбингах, соответствующие всем требованиям безопасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Понятно, что люди хотят кататься недалеко от дома, и наша задача не запрещать, а создавать безопасные условия для этого, поэтому работа в этом направлении будет продолжена", - рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Несмотря на наличие специально оборудованных мест, зачастую горожане приходят кататься на небезопасные склоны. Это приводит к травмам. Так, за две недели января с переломами, повреждениями связок, ушибами и черепно-мозговыми травмами легкой степени в медучреждения поступили 126 детей и 20 взрослых.

В ближайшее время по поручению Александра Дороховича специалисты профильных служб проведут статистический анализ и определят небезопасные места, чтобы принять оперативные меры по предупреждению травмирования горожан.-0-