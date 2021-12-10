10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по ул.Матусевича из-за ДТП затруднено движение транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ДТП на участке улицы Матусевича от улицы Кунцевщина в направлении улицы Лещинского затруднено движение всех видов транспорта в обоих направлениях", - говорится в сообщении УГАИ.

На месте работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД, спасатели и медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-