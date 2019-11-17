В Минске по всем округам выборы состоялись

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва в Минске состоялись: по всем округам явка уже превысила 50%, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов.

"По городу на 18.00 проголосовали 58,76% избирателей. Во всех округах выборы состоялись, - отметил Дмитрий Шевцов. - Закрытые участки закончили свою работу в 17.00".

При этом он отметил, что до завершения кампании еще много работы. "В 20.00 мы закрываем участки, начнется подсчет голосов. Если есть претензии или жалобы со стороны наблюдателей - будем разбирать их и сегодня допоздна, и завтра. Окончательные протоколы будем согласовывать. Но в целом выборы проходят хорошо. Даже те казусы, которые имеют место, не изменят того, что команды наших участковых комиссий работают слаженно и профессионально. Я сам и члены городской комиссии, объезжая участки все эти дни, положительно отмечают именно деятельность участковых комиссий в плане подготовки и организации работы", - отметил Дмитрий Шевцов.

Всего в Минске образовано 20 избирательных округов, за депутатское кресло в них борются 114 кандидатов.-0-