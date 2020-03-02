В Минске почетных доноров стало больше на 330 человек

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество почетных доноров крови и ее компонентов в Минске увеличилось: 330 человек награждены специальными знаками отличия Минздрава. Об этом сообщил БЕЛТА специалист по связям с общественностью РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, координатор социального проекта "У Беларусі - добрае сэрца!" Владимир Сорокин.

Среди награжденных знаком отличия "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь" директор РНПЦ Федор Карпенко и заведующая отделением заготовки крови, ее компонентов в стационарных условиях этого центра Алла Новик.

Торжественное мероприятие прошло в Молодежном театре эстрады.

Чтобы стать почетным донором, необходимо безвозмездно сдать кровь не менее 20 раз, а плазму, лейкоциты, тромбоциты - не менее 40. Также это может быть 40 платных донаций крови или 80 донаций компонентов.

Количество доноров, награжденных знаком отличия, ежегодно увеличивается. Если в 2015 году в стране насчитывалось более 57 тыс. почетных доноров, то по итогам 2019-го их стало более 67 тыс. Всего в Беларуси на сегодня около 100 тыс. доноров крови и ее компонентов.

В соответствии с Законом "О донорстве крови и ее компонентов" почетным донорам предоставляется ряд социальных гарантий.

Ежедневно только в Минске в донорской крови и ее компонентах нуждаются около 600 пациентов.-0-