В Минске появились улица Петровская, сквер Вязынский, проезд Спасателей

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторым из безымянных улиц, проездов и скверов Минска даны названия. Соответствующее решение принято сегодня на 25-й очередной сессии Минского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель, это сделано "для регистрации отдельных элементов объектов и оформления всех предусмотренных законодательством документов с адресной привязкой".
Предложения о присвоении наименований составным частям столицы были опубликованы в газетах "Минский курьер" и "Вечерний Минск" с указанием адреса, по которому осуществлялся сбор мнений граждан по этому вопросу. Замечания и другие предложения от жителей города не поступали.
Отныне проектируемая улица №2 в границах ул. Семашко и пр. Дзержинского будет называться "улица Петровская" ("вуліца Пятроўская").
Проезд от ул. Семашко до здания № 77 на пр. Дзержинского назван "проезд Спасателей" ("праезд Ратавальнiкаў").
Сквер в границах ул. Вязынской и Минской кольцевой автомобильной дороги теперь будет называться "сквер Вязынский" ("сквер Вязынскі").-0-