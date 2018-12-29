В Минске после капремонта открылся хирургический корпус военного медцентра

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске после капитального ремонта и модернизации открылся хирургический корпус главного военного клинического медцентра Вооруженных Сил Беларуси. В церемонии открытия принял участие министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Обновлены приемное, 2-е стоматологическое, эндоскопическое, проктологическое отделения, а также отделения гипербарической оксигенации и гравитационной хирургии крови. В стоматологическом отделении полностью заменили медоборудование. Здесь появились пять новейших установок, оборудовано рабочее место для челюстно-лицевого хирурга. Для эндоскопического отделения закупили видеоэндоскопический комплекс и оборудование для обработки эндоскопов. Созданы условия для проведения процедур под наркозом.

Во втором хирургическом отделении теперь есть анаэробная операционная. Ее использование позволит оптимизировать оказание хирургической помощи, в том числе пациентам Республиканского центра огнестрельной травмы. Это уникальное учреждение, которое функционирует в Беларуси только на базе военного клинического медицинского центра.

После ремонта и модернизации в отделениях хирургического профиля созданы условия для специализированной высокотехнологичной медпомощи, комфортного пребывания пациентов и врачей.-0-