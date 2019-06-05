В Минске презентовали первый озвученный маршрут для незрячих людей

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый озвученный маршрут для незрячих людей презентовали в Минске, сообщили БЕЛТА в Паралимпийском комитете Беларуси.

Как отметила координатор проекта Екатерина Пырикова, в основу положена навигационная звуковая система "Крокі на гукі" со специализированными информаторами, которые являются ориентирами в определенных точках.

"При построении маршрутов и выборе точек ориентирования было проанализировано множество факторов. Основными из них стали воcтребованность и актуальность мест передвижения, а также наличие объектов, обозначение которых звуковыми информаторами является крайне важным для незрячего человека" - отметила она.

Система "Крокі на гукі" состоит из бесплатного мобильного приложения BuzzPoint и информатора, издающего при соединении с приложением на смартфоне звуковой сигнал, благодаря которому незрячий человек легче ориентируется в пространстве. При этом в приложении идет полное описание объекта и окружающего ландшафта, в котором находится на данный момент пользователь.

Маршрут, разработанный совместно учреждением по реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" и Volkswagen в Беларуси, проходит от улицы Амураторской, 7 (здание центрального правления ОО "БелТИЗ" и Паралимпийского комитета Беларуси) по улице М. Танка. На нем отмечены значимые социальные объекты: банк, отделение почты, аптека и другие. Далее маршрут продолжается до торгового центра на улице Кальварийской.-0-