В Минске при строительных работах повредили трубопровод

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время работ сотрудники строительной организации повредили трубопровод подачи питьевой воды, из-за чего возможно ухудшение качества воды в районе Зеленого Луга. Такая информация размещена в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

В частности, проблемы с качеством воды могут наблюдаться в домах по улицам Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Якуба Коласа и Сурганова.

В настоящее время организован подвоз цистерн с питьевой водой. Места их расположения: улица Мирошниченко, 17 и 43; улица Гамарника, 17/15; Логойский тракт, 37/1; улица Седых, 38.

"Минскводоканал" приносит извинения горожанам за временные неудобства.-0-