В Минске проведут уличные тренировки танцевального баттла "Славянского базара"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ХХVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет большое танцевальное событие Dream Dance Fest, которому будут предшествовать бесплатные тренировки в Красном дворике Верхнего города в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Первую тренировку 8 июня в 11.00 в Красном дворике в Минске (Революционная, 7) проведут лица "Славянского базара", ведущие конкурсной программы, солисты группы "Да Винчи" Екатерина Раецкая и Денис Дудинский вместе с профессиональными хореографами танцевального центра El Gato Dance Center.

Тренировка 15 июня пройдет там же, но в 10.00 и с участием призера Олимпийских игр, титулованной гимнастки и тренера Любови Черкашиной. Сборная по гимнастике как раз готовится к II Европейским играм и покажет несколько "фишек" с тренировок. "Надеемся, к нам в гости придут те, кто поддержит потом нашу команду на соревнованиях, - поделилась ожиданиями спортсменка. - Я очень рада поддержать Dream Dance Fest, потому что такие конкурсы и соревнования с приглашением коллективов из разных стран дают возможность не только обменяться опытом, но и найти новых друзей, через танец как язык, доступный всем, рассказать про нашу страну и культуру".

Любовь Черкашина призналась, что гимнасты, как и танцоры, привыкли жить в движении и ритме и оттачивать технику по 6-7 часов в день. "После таких тренировок сил уже не хватает ни на какие танцы, но 15 июня постараюсь наверстать", - добавила она.

Вместе с ней в этот день тренировку проведет лауреат гранд-премии Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, участница "Танцев" на ТНТ Юлия Сувалова.

Организаторы отметили, что на участие в конкурсе Dream Dance Fest подают заявки танцоры, не только уважаемые в танцевальных кругах, но и успевшие побывать на различных телепроектах. "Танцы не просто спорт, а радостное времяпрепровождение в непринужденной атмосфере. Мы делаем этот проект из большой любви к танцам и верим, что достаточно мечты научиться танцевать, азарта и удобной одежды, чтобы стать одним из людей, навсегда влюбленных в танец", - подчеркнул автор и координатор проекта Dream Dance Fest Александр Лавринович.

По его словам, участвовать в конкурсе могут коллективы учреждений образования и культуры, частные школы и студии - абсолютно любые танцевальные группы Беларуси и зарубежья.

Dream Dance Fest пройдет 14 июля на протяжении всего дня на площади Победы в Витебске. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 10 июня на сайте www.festivali.by/DDF. Организаторы обещают, что в международной танцевальной битве схлестнутся представители различных хореографических направлений из разных стран. В программу танцевального фестиваля войдут конкурсные просмотры и мастер-классы, общение с известными хореографами и танцевальные баттлы, а также масштабный турнир по Just Dance.-0-