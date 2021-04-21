21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проводятся плановые учения подразделений МВД. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня на интернет-ресурсах появилась информация о скоплении экипированных групп силовиков в различных районах Минска и перемещении колонн спецтехники, - отмечает пресс-секретарь. - Сообщаю, что это ежегодные плановые практические занятия по отработке действий в различных условиях. Мероприятия - часть учебного процесса курсантов Академии МВД".

Учения проводятся во взаимодействии с внутренними войсками и другими подразделениями органов внутренних дел.-0-