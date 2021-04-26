26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рассмотрят вопрос о запрете проезда фур по МКАД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Этот вопрос поднимали сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме. "Вторую кольцевую построили для того, чтобы большегрузный транспорт мог по ней объезжать город. Между этой магистралью и МКАД созданы многочисленные логистические центры, благодаря которым снижается потребность заезда фур в город. Свою продукцию предприятия столицы могут доставлять туда из Минска в ночное время, как и привозить сырье на заводы, на транспорте другого класса", - отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Также глава города подчеркнул: в Минске экологическая безопасность должна быть в приоритете. Это касается не только вредных выбросов от автотранспорта, но и других вопросов. Владимир Кухарев потребовал от комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды столицы более принципиальной позиции в отношении нарушителей природоохранного законодательства и более широкого использования полномочий, данных экологам Кодексом об административных правонарушениях.-0-

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