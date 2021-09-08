В Минске с началом строительства здания НЦЭУ заложили капсулу времени

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капсулу времени заложили в честь начала строительства административного здания Национального центра электронных услуг (НЦЭУ), передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное мероприятие решили провести в преддверии Дня города Минска. Капсула времени с посланием потомкам была заложена по месту строительства объекта на ул.Притыцкого.

"Мы живем в век информационных технологий. Чтобы шагать в ногу со временем, надо развивать технические решения, электронные услуги. С учетом открытия такого объекта в столице, можно с уверенностью сказать, что город развивается, совершенствуется, в нем создаются условия для комфортного проживания граждан", - сказал во время закладки капсулы председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев

Директор Национального центра электронных услуг Роман Градусов отметил, что снижение нагрузки на людей является главной задачей организации. "Новое здание НЦЭУ станет не только комфортным офисом для сотрудников центра, но и для пользователей его услугами, которые смогут в удобстве получать необходимые консультации, а в случае необходимости - воспользоваться современными технологиями для получения электронных услуг и решений по административным процедурам", - сказал глава организации.

Директор Национального центра электронных услуг Роман Градусов

Он также напомнил, что центр является оператором важнейших операционных систем государства. Это общегосударственная автоматизированная информационная система, государственная система управления открытыми ключами и электронно-цифровой подписью, система межведомственного документооборота государственных органов. "С учетом того, какое они получили развитие, можно сказать, что структура электронного правительства в стране развивается. В последнее время услуги организации стали особенно популярными. Причина - внедрение в стране ID-карт. Буквально недавно выдали миллионный сертификат электронно-цифровой подписи. Прирост их выдачи увеличился на 50%", - поделился Роман Градусов.

По его словам, перечень предоставляемых центром услуг будет расти. Сейчас организация совместно с Министерством связи и информатизации работает над созданием суперсервисов, которые будут оказывать услуги гражданам с учетом определенной жизненной ситуации. Документы в таких случаях (например, при рождении ребенка) будут запрашиваться в государственные структуры автоматически.

Министр связи и информатизации Константин Шульган

Завершить строительство объекта планируют в марте 2023 года.-0-