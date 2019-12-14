В Минске сегодня включат праздничную иллюминацию и зажгут огни на елках

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске зажгутся огни на елках и включится иллюминация, которая будет создавать праздничную атмосферу в столице до 15 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Общая длина задействованных для этого воздушных и кабельных линий составит около 108 км. Для праздничной иллюминации в городе будет использовано более 4,6 тыс. гирлянд, почти 1,5 тыс. световых мотивов, 227 световых конструкций, в том числе 33 объемные фигуры, такие как мяч у Дома футбола, клюшки с шайбой напротив "Минск-Арены", "Лоси" на улице Притыцкого.

Новогодние огни зажгут на 17 елях. Мощность всей иллюминации составит 956 кВт. В католическое и православное Рождество, Новый год и Старый новый год она будет работать всю ночь.

Значительно изменится иллюминация вдоль проспекта Независимости в границах от улицы Я.Купалы до улицы Козлова. Вместо привычных гирлянд здесь на столбах наружного освещения появятся светодиодные конструкции в виде люстр, факелов, звезд и корон. На фасады некоторых административных зданий на проспекте направят красочные проекции.-0-