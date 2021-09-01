В Минске сегодня временно ограничат движение на пр.Партизанском

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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно ограничат движение на Партизанском проспекте, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Сегодня с 12.30 до 14.30 вблизи дома 128 по Партизанскому проспекту в направлении МКАД запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет полностью ограничено движение в направлении МКАД", - уточнили в ведомстве.
Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-