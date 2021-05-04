В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Тростенецкой

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня будет временно ограничено движение на ул.Тростенецкой. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"С 11.00 до 13.00 вблизи дома №5 на ул. Тростенецкой запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В связи с этим будет частично ограничено движение в направлении пр. Партизанского", - рассказали в СК.

Следователи просят участников дорожного движения планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-