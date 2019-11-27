В Минске стартовал зимний сезон на лыжероллерной трассе в Веснянке

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полкилометра лыжероллерной трассы в Веснянке открылись для любителей лыжного спорта. Одним из первых опробовал покрытие на дистанции заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мягкий снег, великолепно скользит, всех минчан приглашаю провести время с пользой для здоровья, - поделился впечатлениями с журналистами Александр Дорохович. - В первую очередь здесь будут заниматься детско-юношеские спортивные школы, но, конечно, могут приходить все желающие".

Как пояснил начальник лыжероллерной трассы ФК "Минск" Константин Калиновский, покрытие получилось качественным благодаря использованию восьми пушек новой модели, закупленных в прошлом и позапрошлом годах в дополнение к двум старым. "Они дали нам возможность работать уже при пяти градусах мороза. В наших граничащих температурах (в Минске они выше, чем за городом) это очень важно. Мы используем воду потеплее, зато чище - и снег получается тоже чище. Когда трасса белая, она лучше отражает солнце, и за счет этого дольше держится, - рассказал Константин Калиновский. - Запустили пушки в пятницу, меньше чем за неделю сделали 550 м. Накатали черновой вариант, а сегодня лыжня готова принимать посетителей". При морозах от 5 градусов и не слишком большой влажности в ближайшее время удастся проложить всю 5-километровую трассу.

Пункт проката, а вместе с ним и раздевалка, небольшой буфет, где можно выпить горячего чая или кофе и перекусить, будут работать с 9.00 до 21.00. А вот освещение предполагается включать уже с 6.00 и выключать в 23.00, то есть спортсмены со своим инвентарем смогут пользоваться трассой дольше. "С утра не такой большой наплыв людей, это энтузиасты. Основной объем - во время работы проката. Наибольшая нагрузка именно на этот участок трассы, который уже открыт, поэтому здесь слой снега делаем толще - от 50 до 80 см", - отметил Константин Калиновский.

Каждые выходные, а иногда и будние дни трасса будет использоваться для различных спортивных мероприятий и соревнований как городского уровня, так и районного, уровня организаций и предприятий, школ и спортивных учреждений.

Александр Дорохович добавил, что трасса в Веснянке - основная в городе. На нее приходится наибольшая нагрузка. Вторая трасса будет организована в парке имени 900-летия Минска у Чижовского водохранилища. "Примерно 2,5 км круг. Он уже два года делается, этот год третий. И, когда будет естественный снег, трассы появятся в каждом районе и микрорайоне. Задача такова, чтобы как можно больше мест, где традиционно люди катаются и можно приспособить лесные массивы, были накатаны. Если зимы снежной не будет, искусственный снег гарантирован здесь, в Веснянке, и Чижовке", - заключил зампредседателя Мингорисполкома.-0-