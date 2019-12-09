В Минске стартует зимняя акция помощи бездомным

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционная городская акция "Социальный патруль" начинается сегодня в белорусской столице, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Каждую зиму городские власти организуют мероприятия помощи бездомным. В этот раз также представители территориальных центров соцобслуживания населения, милиции, здравоохранения сформируют межведомственные группы для регулярной рейдовой работы. Они объезжают места возможного нахождения лиц без определенного места жительства. В первую очередь обследуются неэксплуатируемые здания и строения, определенные под снос, теплотрассы, технические помещения многоквартирных домов - места, где они могут устроить временный приют.

Нуждающимся будет оказана необходимая помощь: выдана теплая одежда и горячее питание, предложен ночлег в специализированном доме по ул. Ваупшасова, 42. При необходимости человека могут направить на лечение, оказать содействие в восстановлении документов, получении консультаций специалистов, решении других вопросов.

Участие в акции могут принять и жители Минска. Приносить продукты и теплую одежду для бездомных можно в районные территориальные центры социальной защиты населения, где будут открыты временные пункты приема и помощи лицам без определенного места жительства.

В прошлом году во время акции "Социальный патруль" помощью воспользовались более 700 лиц без определенного места жительства.-0-