29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске тестируют оплату проезда в метро с помощью системы распознавания лиц. Биометрический сервис "Смотри и проходи" презентовали сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый биометрический терминал для тестирования технологии установлен на станции метро "Площадь Ленина". Пока систему опробуют на тестовой группе сотрудников банка и метрополитена.

Чтобы пользоваться ею, нужно скачать мобильное приложение Беларусбанка, пройти регистрацию и выбрать биометрический сервис в списке услуг. С помощью камеры мобильного телефона создается слепок лица. Этот цифровой образ сохраняется на сервере без самой фотографии. При прохождении через турникет биометрический терминал сканирует лицо и ищет в базе данных соответствие.

После первоначальной детекции определяются индивидуальные черты по фиксированным точкам - например, учитывается расстояние между глазами, длина линии подбородка, ширина носа. Система проверяет от 75 до 125 точек на лице, чтобы построить цифровой отпечаток, который используется для поиска совпадений в базе биометрических данных.

Ожидается, что пройти через турникет с помощью новой технологии можно будет не больше чем за две секунды.

Сервисом смогут пользоваться владельцы карточек и других банков, не только Беларусбанка. Но обязательное условие - регистрация в мобильном приложении Беларусбанка.

"Планируется, что минчане смогут воспользоваться новым сервисом на двух станциях новой третьей линии метро. После этого в течение полугода будем смотреть нюансы, отзывы пользователей. Рассчитываем, что при удачном тестировании система сможет появиться на всех станциях", - пояснил начальник управления цифровой трансформации Беларусбанка Виктор Безруков.

По его словам, терминал может сканировать лицо при плохой освещенности, повороте головы и даже если человек в медицинской маске.

"С учетом того, что степень распознавания очень высокая, то двойников (для терминала - прим. БЕЛТА) быть не может. Мы тестировали этот сервис даже на близнецах. Человек не всегда может различить близнецов, система же распознает довольно устойчиво", - пояснил Виктор Безруков.

Если Мингорисполком и метрополитен поддержат, то терминал можно оснастить датчиками, которые будут работать по принципу тепловизора и распознавать людей с повышенной температурой.

Кроме того, на базе биометрического сервиса в перспективе могут появиться цифровые проездные.

Аналогичная система распознавания лиц в метро тестируется в Китае и России. Однако у белорусской есть своя особенность - одновременное распознавание лица и совершение платежа.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович отметил, что городские власти удовлетворены сотрудничеством с Беларусбанком, ранее в сотрудничестве с банком внедрена система оплаты через смартфон в автобусах маршрутов №1 и 100.

"Надеюсь, систему "Смотри и проходи" оценят наши граждане. Метро - самый популярный вид транспорта, им пользуются около 43% граждан", - сказал Александр Дорохович.

По данным директора ГП "Минский метрополитен" Владимира Сотникова, ежегодно столичная подземка перевозит приблизительно 300 млн человек, в сутки - около 800 тыс.-0-

Фото Рамиля Насибулина

В Беларуси запустят пилотный проект по оплате покупок в магазине через распознавание лиц "Один из кейсов, которые мы планируем сделать, - оплата с помощью биометрических терминалов в организациях торговли и сервиса. Мы уже привезли терминал в Беларусь", - сказал начальник управления цифровой трансформации Беларусбанка Виктор Безруков.