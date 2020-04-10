10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у четырех беременных подтвержден коронавирус, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Все они находятся в родильном корпусе 3-й ГКБ, их состояние стабильное. Одна из женщин поступила с температурой, кашлем и одышкой. На данный момент ее состояние не вызывает опасений.

Кроме женщин с подтвержденным COVID-19 в родильном отделении находятся и несколько беременных, которые являются контактами первого уровня.-0-