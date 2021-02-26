В Минске установлен показатель компенсации стоимости жилья для переселения из подлежащих сносу домов

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлен на 2021 год усредненный показатель компенсации заказчиками, застройщиками строительства жилых домов бюджету города стоимости жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу. Соответствующее решение Мингорисполкома от 12 февраля 2021 года №431 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о сносе домов в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство и, соответственно, выделении нового жилья для отселяемых граждан.

На 2021 год усредненный показатель компенсации составит 4,3%.

Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-