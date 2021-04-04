В Минске установлены мобильные датчики скорости на 7 участках

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики скорости работают на семи участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, сегодня, 4 апреля, мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах: с 7.00 до 3.00 - ул. Орловская, 80 (60 км/ч); пр.Независимости, 99 км (60 км/ч); МКАД, 41-й км (90 км/ч); пр.Партизанский, 147 (60 км/ч). С 19.30 до 3.00 - Игуменский тракт, 30 (60 км/ч), пр.Дзержинского, 3Б (60 км/ч), пр.Независтмости, 156 (80 км/ч)", - говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать скоростной режим.-0-