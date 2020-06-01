В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске утвержден перечень видов экономической деятельности, которые больше всего пострадали от эпидемиологической ситуации и нуждаются в поддержке. Для этих субъектов хозяйствования в II и III кварталах в два раза снизят оплату аренды за землю, налога на недвижимость и земельного налога, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В частности, на поддержку могут рассчитывать юридические лица и ИП, которые занимаются транспортной, почтовой и курьерской деятельностью, складированием. Здесь преференции распространяются на пассажирские перевозки, терминалы, услуги автомобильных стоянок, транспортную обработку грузов, складирование и хранение, а также на весь транспорт за исключением такси.

Под льготы попадают и предприниматели, которые предлагают услуги по временному проживанию и питанию. Льготы получат гостиницы, базы отдыха, хостелы. Исключение - кафе, рестораны, бары.

На поддержку могут рассчитывать также представители сферы административных и вспомогательных услуг. Помощь окажут тем, кто занимается туризмом, организацией конференций и выставок, сдает в аренду и лизинг развлекательное и спортивное оборудование. Исключение - аренда и лизинг автомобилей.

Поддержку предложат также юрлицам и ИП из сфер образования и отдыха. В частности, преференции распространяются на дошкольное образование и деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, а также на широкий перечень видов деятельности в области культуры, искусства, развлечений, отдыха и спорта за исключением организации азартных игр и лотерей.

Снижены налоги и для тех, кто занимается ремонтом обуви, мебели, одежды, компьютеров, ноутбуков, принтеров и электронной бытовой техники, бытовой электрической и садовой техники; стиркой, химчисткой; предоставляет парикмахерские и косметические услуги. Исключение - услуги по организации похорон.

Такая мера позволит субъектам хозяйствования продолжить стабильную работу, сохранить рабочие места, своевременно выплачивать заработную плату.-0-