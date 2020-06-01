В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 1 июня 2020
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:26 Воронюк: нужно консолидироваться, чтобы сохранить надежный фундамент нашего родного дома Общество
16:23 Студенты БНТУ победили на олимпиаде по менеджменту Общество
16:18 Июнь в этом году ожидается нежарким - Белгидромет Общество
16:16 Более 10 объектов соцсферы откроют в Гомельской области в этом году Регионы
16:15 ЕБРР расширит в Беларуси кредитование малого и среднего бизнеса в нацвалюте Экономика
16:11 Минобразования: родителям важно сохранить контакт со своим ребенком в подростковом возрасте Общество
16:01 Минобразования: охрана детства - один из приоритетов деятельности государства Общество
15:58 Проект Всемирного банка поддержит создание многопрофильного исследовательского центра на базе БГУ Общество
15:45 Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать киевский мост Метро В мире
15:45 Белорусская федерация футбола начала акцию по поддержке юных игроков Спорт
15:25 Три клуба лидируют в чемпионате Беларуси по пляжному футболу после первого тура Спорт
15:23 В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог Регионы
15:22 Лучшие фото БЕЛТА в мае Культура
15:15 Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение реанимаций - Минздрав Общество
15:13 Гродненская беговая лига возобновит сезон в августе Регионы
15:08 Детский сад на 65 мест открыли в Гомельском районе Регионы
14:58 ДТП в Непале: 12 человек погибли, 21 пострадал В мире
14:56 Житель Бобруйска обнаружил во дворе останки женщины Происшествия
14:29 Эксперт: в политику желательно идти людям с опытом и солидным бэкграундом Политика
14:18 Сеть школьных служб медиации расширяется в Беларуси Общество
14:17 #ПРОСТОДЕТИ: в Минске художники поддержали акцию в День защиты детей Общество
14:10 В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,7 тыс. пациентов с COVID-19 Общество
13:41 Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей Общество
13:36 Вакульчик: ничего удивительного и неожиданного не происходит, мы знали об этом Президент
13:16 Налоговые платежи резидентов ПВТ из Брестской области выросли в 1,6 раза Регионы
13:16 Доллар и евро на торгах 1 июня подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:11 ЕАБР первым из международных финорганизаций получил статус участника торгов на фондовом рынке БВФБ Экономика
13:04 Волонтеры БРСМ помогают благоустроить детские площадки в Гродненской области Регионы
13:02 Убийцу жены священника в Озаричах приговорили к 24 годам колонии Происшествия
13:02 Могилевский драмтеатр удостоен звания "Заслуженный коллектив Республики Беларусь" Культура
Все новости
Все новости
Регионы
01 июня 2020, 15:23

В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог

Мингорисполком. Фото из архива
Мингорисполком. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске утвержден перечень видов экономической деятельности, которые больше всего пострадали от эпидемиологической ситуации и нуждаются в поддержке. Для этих субъектов хозяйствования в II и III кварталах в два раза снизят оплату аренды за землю, налога на недвижимость и земельного налога, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В частности, на поддержку могут рассчитывать юридические лица и ИП, которые занимаются транспортной, почтовой и курьерской деятельностью, складированием. Здесь преференции распространяются на пассажирские перевозки, терминалы, услуги автомобильных стоянок, транспортную обработку грузов, складирование и хранение, а также на весь транспорт за исключением такси.

Под льготы попадают и предприниматели, которые предлагают услуги по временному проживанию и питанию. Льготы получат гостиницы, базы отдыха, хостелы. Исключение - кафе, рестораны, бары.

На поддержку могут рассчитывать также представители сферы административных и вспомогательных услуг. Помощь окажут тем, кто занимается туризмом, организацией конференций и выставок, сдает в аренду и лизинг развлекательное и спортивное оборудование. Исключение - аренда и лизинг автомобилей.

Поддержку предложат также юрлицам и ИП из сфер образования и отдыха. В частности, преференции распространяются на дошкольное образование и деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, а также на широкий перечень видов деятельности в области культуры, искусства, развлечений, отдыха и спорта за исключением организации азартных игр и лотерей.

Снижены налоги и для тех, кто занимается ремонтом обуви, мебели, одежды, компьютеров, ноутбуков, принтеров и электронной бытовой техники, бытовой электрической и садовой техники; стиркой, химчисткой; предоставляет парикмахерские и косметические услуги. Исключение - услуги по организации похорон.

Такая мера позволит субъектам хозяйствования продолжить стабильную работу, сохранить рабочие места, своевременно выплачивать заработную плату.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
аренда земельные ресурсы Минск налоги недвижимость
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Более 10 объектов соцсферы откроют в Гомельской области в этом году
Фото из архива Гродненская беговая лига возобновит сезон в августе
Фото из архива Детский сад на 65 мест открыли в Гомельском районе
Фото из архива Налоговые платежи резидентов ПВТ из Брестской области выросли в 1,6 раза
Волонтеры БРСМ помогают благоустроить детские площадки в Гродненской области
Фото из архива Новый детский дом семейного типа открылся в Гомеле
Главное
Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик Лукашенко: майданов в Беларуси не будет
В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,7 тыс. пациентов с COVID-19
Минобразования: охрана детства - один из приоритетов деятельности государства
Воплоти мечту! Лето стартует с лучших предложений в лучших комплексах столицы!
Топ-новости
Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю
Макей: интересы подрастающего поколения находятся в фокусе государственной политики
Вакульчик: ничего удивительного и неожиданного не происходит, мы знали об этом
Лучшие фото БЕЛТА в мае
Средства Всемирного банка пойдут на закупку средств защиты и оснащение реанимаций - Минздрав
В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены
Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей
В Минске в 2 раза снизят арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог
1 июня - Международный день защиты детей. Самая счастливая пора — в архивных фото БЕЛТА
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 2 июня
Фаер-шоу и сладкий сюрприз - витебские десантники поздравили воспитанников детского дома с Днем защиты детей
На первом блоке БелАЭС завершили вихретоковый контроль парогенераторов
ЕЭК рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 в ЕАЭС
Могилевский драмтеатр удостоен звания "Заслуженный коллектив Республики Беларусь"
Минздрав постоянно отслеживает потребности больниц в регионах и соблюдение рекомендаций по COVID-19 - Караник
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.