В Минске в 2020 году направят на строительство жилья более 4 тыс. многодетных семей

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 4 тыс. многодетных семей в столице направят на строительство жилья в 2020 году. Об этом сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева сегодня на планерке в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году Минску дано задание ввести в эксплуатацию 630 тыс. кв.м жилья, в том числе для нуждающихся - 190 тыс. кв.м., для строящих жилье с господдержкой - 116 тыс. кв.м. Также запланирован ввод в эксплуатацию жилых помещений для 1354 многодетных семей, еще 4079 многодетных семей направят на строительство жилья", - сказала Ирина Гонтарева.

Для многодетных семей введут в эксплуатацию 12 домов общей площадью 94,7 тыс. кв.м, в которых предусмотрены 1367 квартир. При этом 4079 многодетных семей направят на строительство 4436 квартир в 40 домах. Также в текущем году планируют приступить к возведению еще 33 домов для многодетных.

Крупнейшими локациями застройки жилья для таких семей стали Лошица-8.1, 8.2, Чижовка-6, 6а, территория в границах улиц Шаранговича - Горецкого - Рафиева и улиц Шишкина - Кулешова.

По данным на 24 февраля, в столице уже введены в эксплуатацию восемь жилых домов. В них 191 квартиру получили 186 многодетных семей, еще 285 квартир построили 240 семей.-0-