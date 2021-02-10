10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2020 году проведена 51 проверка субъектов хозяйствования в области охраны окружающей среды. Об этом сообщил на коллегии председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Контрольную деятельность комитет в прошедшем году осуществлял преимущественно в форме выборочных проверок, мониторингов и мероприятий технического характера, - рассказал Степан Дубницкий. - Проведена 51 выборочная проверка, в результате чего на всех субъектах хозяйствования выявлялись нарушения природоохранного законодательства". "Как привило, рекомендации, которые выдают предприятиям, исполняются в срок", - добавил он.

Среди основных - нарушения правил складирования и учета отходов, их раздельного сбора, эксплуатации газоочистных установок, факты уничтожения или повреждения объектов растительного мира, загрязнения древесно-кустарниковой растительности.

Особое внимание уделялось наведению порядка на земле. Для этого проводились мероприятия, которые были направлены на контроль за состоянием городских территорий общего доступа, недопущению торговли краснокнижными первоцветами и проверку соблюдения природоохранного законодательства в местах массового отдыха граждан в пределах водоохранных зон и прибрежных полос водоемов. Для наведения порядка на земле комитет провел 684 контрольных мероприятия и выявил 920 нарушений.

Также комитет контролировал наведение порядка на проблемных территориях. "Выявили складирование отходов рубероида на территориях, которые принадлежат УП "Жилкомплект", - добавил Степан Дубницкий. - После проверки было установлено, что на одном из объектов переработка отходов не осуществляется с 2019 года по причине экономической несостоятельности. Предприятие находится в стадии реорганизации, после которой отходы рубероида будут переработаны".

Работа комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2020 году преимущественно была направлена на создание условий по устойчивому использованию природных ресурсов, формирование благоприятной среды для проживания столичных жителей в городе. -0-