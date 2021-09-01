1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году законсервировано 152 мусоропровода в 73 жилых домах. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Воробьева, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске продолжается консервация мусоропроводов в многоквартирных жилых домах. Эту работу мы проводим не первый год для уменьшения объемов захоронения отходов. На сегодня в многоквартирном жилищном фонде столицы закрыто 152 мусоропровода в 73 жилых домах, и эта работа была проделана в этом году. В дальнейшем жилищно-коммунальные предприятия продолжат информировать население о консервации мусоропроводов в жилых домах и строительстве дополнительных контейнерных площадок", - отметила заместитель генерального директора.

По ее данным, сейчас в жилищном фонде Минска для раздельного сбора отходов установлено более 22 тыс. контейнеров. "Что касается развития мощностей по сортировке коммунальных отходов, то в этом году запланировано не только введение в эксплуатацию линии компостирования "Минскзеленстроем", но и введение в октябре линии по сортировке смешанных отходов мощностью 10 тыс. т в год. Также в октябре будет введена сортировочная линия для получения вторичного щебня", - сообщила Анастасия Воробьева.-0-