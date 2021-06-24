В Минске в I полугодии завершили реконструкцию 15 объектов историко-культурной ценности

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в I полугодии завершены работы по реконструкции 15 объектов историко-культурной ценности. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала начальник отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Наталья Смольская, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске в Государственный список историко-культурных ценностей входит 481 объект, что с учетом комплексов и коллекций составляет более 1,5 тыс. объектов и предметов. Ежегодно в столице выполняются работы по их реставрации. В 2020 году они проводились на 66 объектах, из которых на 34 завершены. Среди них монумент Победы, монументальные мозаики "Город-воин" и "Город-герой" на жилых зданиях в микрорайоне Восток, гимназия и колледж на площади Свободы, парк имени Янки Купалы. В первом полугодии 2021 года работы по реконструкции завершены на 15 объектах, среди которых кровля Главпочтамта, обелиск на братской могиле советских военнопленных, партизан и мирных жителей на 9-м км Московского шоссе, три пусковых комплекса на застройке Раковского предместья и ряд зданий в центре города", - рассказала Наталья Смольская.

Министерство культуры в 2021 году выдало 19 положительных заключений по проектной документации на объекты наследия, среди которых документы на реконструкцию с реставрацией кинотеатра Победы, здания обсерватории ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды", на капитальный ремонт административно-лабораторного корпуса на ул.Бобруйской 11. Кроме этого, в инвестиционную программу Минска на 2021 год включены 7 объектов историко-культурного наследия, среди которых здания по ул.Интернациональной, 4/6, ул.Раковской 17, а также запланированы первоочередные противоаварийные работы по консервации двух объектов Лошицкого усадебно-паркового комплекса.-0-