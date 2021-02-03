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03 февраля 2021, 14:54

В Минске вечера встреч выпускников пройдут в онлайн-формате

Фото из архива
Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечера встреч выпускников в Минске в этом году пройдут в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы Мингорисполкома Надежда Великая.

"По причине сложившейся эпидемиологической ситуации праздничные вечера встреч в школах организовывать не будут. В этом году концертно-развлекательную программу заменит общение педагогов и выпускников по видеосвязи, которую должны организовать в учебных учреждениях", - отметила Надежда Великая.

По информации главного управления по образованию Миноблисполкома, в регионе каждое учреждение образования самостоятельно принимает решение, организовывать встречу выпускников в формате праздничной программы, обычной встречи или онлайн-конференции.

Традиционно в стране вечера встреч выпускников школ проходят в первую субботу февраля.-0-

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