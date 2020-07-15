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15 июля 2020, 14:17

В Минске во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий пострадали сотрудники ОМОНа

Фото из архива
Фото из архива

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий пострадали сотрудники ОМОНа. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 14 июля несколько участников несанкционированных мероприятий пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями. Яркое свидетельство тому - кадры, на которых отчетливо видно, как с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца. В результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы", - рассказала Ольга Чемоданова.

Как уже сообщалось, по фактам участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, возбуждено уголовное дело. Информация о состоянии здоровья пострадавших, а также видеоматериалы с мест происшествий направляются в Следственный комитет для дачи правовой оценки.-0-

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