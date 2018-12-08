В Минске возле вокзала по ул.Ульяновской до мая будут ходить только трамваи

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок ул. Ульяновской от ул. Белорусской до ул. Свердлова с 8 декабря по 30 апреля закрыт для всего транспорта, кроме трамваев, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".
На данном участке проводятся дорожно-строительные работы.
В этой связи для обслуживания пассажиров введен временный измененный маршрут автобуса №127. Его движение со стороны ДС Серебрянка организуется до остановочного пункта "Стадион Динамо" с присвоением маршруту наименования "№127А "ДС Серебрянка - Стадион Динамо". Высадка и посадка пассажиров организована на конечном остановочном пункте, расположенном по ул. Ульяновской в направлении ул. Свердлова.
Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта автобус, могут до конца текущего года без дополнительной оплаты перемещаться в трамваях маршрутов №№ 1, 4, 7 на участке от "Стадиона Динамо" до пл. Мясникова.-0-
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