Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
8 декабря 2018, Сб
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4253
USD 2.1329
RUB 3.1894
Главное
От снятия барьеров до формирования общих рынков - Лукашенко высказался о нерешенных вопросах в ЕАЭС
Президент
Пресс-секретарь Президента Беларуси: ЕАЭС создавался для того, чтобы каждый день было лучше
Политика
Кочанова: местной власти стоит больше прислушиваться к инициативам активных граждан
Регионы
Петришенко: Беларуси нужны не низкие цены на газ, а равные условия для субъектов хозяйствования
Экономика
Открытие магазина "Корона" в Бресте!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Поезд сошел с рельсов в Республике Корея: пострадали 14 человек
10:21 В мире
В Минске возле вокзала по ул.Ульяновской до мая будут ходить только трамваи
10:06 Регионы
Из-за пожара в жилом доме в Ганцевичах эвакуировали 35 человек
09:57 Происшествия
ФОТОРЕПОРТАЖ: Посвященный Году малой родины альбом презентовали на "Песне года Беларуси - 2018"
09:48 Культура
В ночном клубе Италии в давке погибли шесть человек
09:42 В мире
Белорусский арбитр Иван Дедюля получил удар в лицо во время матча чемпионата КХЛ
09:21 Спорт
Тренерский штаб сборной Беларуси (U-20) по хоккею назвал состав на ЧМ
09:14 Спорт
Хоккеисты "Гомеля" потерпели шестое поражение подряд в экстралиге
09:08 Спорт
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:00 Общество
GEFEST расширяет ассортимент встраиваемой техники
09:00 Общество
Картина дня: Петришенко о равных условиях в ЕАЭС, рост ЗВР и символ Национальной кинопремии
08:41 Общество
Пассажир попал под поезд метрополитена на станции "Первомайская"
01:07 Происшествия
В Кировской области РФ палеонтологи обнаружили новый вид древнего звероящера
00:57 Калейдоскоп
FIA подвела итоги года и наградила лучших автогонщиков сезона
00:28 Спорт
В Ватикане построили рождественский вертеп из песка
23:56 Калейдоскоп
NASA впервые записало шум ветра на Марсе
23:24 Калейдоскоп
Илон Маск изменил дату открытия тоннеля под Лос-Анджелесом
22:48 Технологии
Тринадцать человек погибли в Бразилии при попытке ограбления банка
22:20 В мире
В Испании легкий самолет упал на АЗС: два человека погибли
21:52 В мире
Вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ должен быть решен до конца года
21:20 Политика
Все новости
Темы
Премия "Лидер потребительского рынка" Премия "Лидер потребительского рынка"
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Год малой родины Год малой родины
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Минске возле вокзала по ул.Ульяновской до мая будут ходить только трамваи

Регионы 08.12.2018 | 10:06
Фото из архива
Фото из архива

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участок ул. Ульяновской от ул. Белорусской до ул. Свердлова с 8 декабря по 30 апреля закрыт для всего транспорта, кроме трамваев, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

На данном участке проводятся дорожно-строительные работы.

В этой связи для обслуживания пассажиров введен временный измененный маршрут автобуса №127. Его движение со стороны ДС Серебрянка организуется до остановочного пункта "Стадион Динамо" с присвоением маршруту наименования "№127А "ДС Серебрянка - Стадион Динамо". Высадка и посадка пассажиров организована на конечном остановочном пункте, расположенном по ул. Ульяновской в направлении ул. Свердлова.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта автобус, могут до конца текущего года без дополнительной оплаты перемещаться в трамваях маршрутов №№ 1, 4, 7 на участке от "Стадиона Динамо" до пл. Мясникова.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Минск, транспорт
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4253 BYN 2.424 BYN 2.428 BYN
USD
2.1329 BYN 2.131 BYN 2.132 BYN
RUB
3.1894 BYN 3.19 BYN 3.195 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Планируем выходные с Белгидрометом
Все видео

Фотоновости

"Песня года Беларуси - 2018" в Минске
Все фото

Инфографика

Международные резервные активы Беларуси Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь 2018 года, по предварительным данным, выросли на $323,3 млн (4,7%)* до $7 439,9 млн в эквиваленте на 1 декабря 2018 года.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным с точки зрения политики и экономики
Лукашенко поздравил Уэли Маурера с избранием на пост Президента Швейцарии
Пресс-секретарь Президента Беларуси о накале дискуссии на саммите ЕАЭС: потом извинялись все перед всеми
Политика
Иоанна Казана-Вишневецкий и Михаил Мясникович Беларусь заинтересована в увеличении числа проектов ООН для местного самоуправления
Вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ должен быть решен до конца года
Пресс-секретарь Президента Беларуси: ЕАЭС создавался для того, чтобы каждый день было лучше
Экономика
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,4 млрд
Беларусь в предстоящие четыре года может потерять от налогового маневра в России до $11 млрд
Совет ЕЭК принял концепцию цифровой трансформации промышленности в ЕАЭС
Происшествия
Фото из архива Из-за пожара в жилом доме в Ганцевичах эвакуировали 35 человек
Пассажир попал под поезд метрополитена на станции "Первомайская"
Такси в Гродно сбило ребенка на пешеходном переходе, водитель скрылся
Общество
Фото из архива Концепция нулевого травматизма будет внедряться в Беларуси с 2019 года
Пресс-конференция о развитии зеленого градостроительства в Беларуси пройдет в БЕЛТА 11 декабря
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Спорт
Антонен Гигонна, Йоханнес Бё и Александр Логинов Йоханнес Бё победил в спринте на этапе КМ в Поклюке, Мартен Фуркад не попал в 20-ку, лучший из белорусов - 50-й
Белорусский арбитр Иван Дедюля получил удар в лицо во время матча чемпионата КХЛ
Тренерский штаб сборной Беларуси (U-20) по хоккею назвал состав на ЧМ
Технологии
Фото из архива Парк высоких технологий открыл в регионах Беларуси около 50 IT-классов
Илон Маск изменил дату открытия тоннеля под Лос-Анджелесом
"Яндекс.Навигатор" сможет сам заплатить за топливо на АЗС
Культура
Алена Ланская ФОТОРЕПОРТАЖ: Посвященный Году малой родины альбом презентовали на "Песне года Беларуси - 2018"
Объявлен список номинантов на премию Grammy
Художница Анастасия Фетисова посвятила 1000-летию Бреста персональную выставку
В мире
На месте происшествия. Фото из Twitter-аккаунта Vigili del Fuoco В ночном клубе Италии в давке погибли шесть человек
Поезд сошел с рельсов в Республике Корея: пострадали 14 человек
Тринадцать человек погибли в Бразилии при попытке ограбления банка
Калейдоскоп
Скриншот из видео на YouTube Вышел трейлер четвертых "Мстителей"
В Кировской области РФ палеонтологи обнаружили новый вид древнего звероящера
В Ватикане построили рождественский вертеп из песка
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Наталья Жаркина,
Зак Тэйлор,
Ирина Усова,
Николай Якубовский 11 декабря, 14:30 Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси Пресс-конференция Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич 5 декабря О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций
Газета 7 дней
На рубежах бесспорной точности
Водительская сознательность
Сто лет НЕ ОДИНОЧЕСТВА
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия