В Минске временно закрыты станции метро "Академия наук" и "Парк Челюскинцев"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход временно закрыты станции метро "Академия наук" и "Парк Челюскинцев", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

Поезда следуют без остановки на этих станциях, добавили в метрополитене.

Ранее сообщалось о временном закрытии станций "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская". По последней информации, станции "Немига" и "Фрунзенская" уже открыты для пассажиров.-0-