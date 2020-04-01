В Минске выберут лучшее фото на экоконкурсе

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начали принимать снимки на конкурс фотографий на экологическую тематику "Зеленый Минск-2020", сообщили БЕЛТА в комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома.

Авторы могут представить фотографии в целом по тематике конкурса "Зеленый Минск", а также работы в номинациях: "Природные фантазии", "Мой зеленый город", "Человек в согласии с природой", "Под необычным углом", "Экология Минска глазами жителей", "Экоприколы", "Экология города и церковь", "Водоемы Минска", "Альтернативные виды транспорта", "Лучшая макрофотография".

Жюри будет оценивать работы по следующим критериям: соответствие тематике конкурсов, оригинальность и новизна, целостность композиции, качество технического исполнения, культура оформления работы.

Прием превью фотографий для отбора к участию осуществляется до 24 часов 1 октября на электронный адрес: minskpriroda@gmail.com. Итоги конкурса подведут 16 ноября. В нем могут поучаствовать все желающие. Победители награждаются дипломами Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Лучшие работы будут размещены в эколого-информационном календаре комитета на 2021 год. По итогам конкурса планируется провести выставки. С положениями конкурса и техническими характеристиками снимков можно ознакомиться на сайте комитета.-0-