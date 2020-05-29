29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске высадили более 891 тыс. цветов, что составляет почти половину от запланированного количества. Об этом сообщил во время заседания рабочей группы по благоустройству столицы генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благоприятные погодные условия позволили начать активно высаживать цветочную рассаду. По состоянию на 27 июня высажено 891,6 тыс. цветов, что составляет 43,2% от запланированного", - сказал Игорь Кушнеревич.

За последнюю неделю высажено 292 тыс. цветов, в том числе в составе композиций на ул. Я.Коласа, пр.Партизанском, ул.Притыцкого, пр.Победителей и других объектах.

Также в Минске начали косить газоны. Общая площадь выкошенных территорий в столице - более 3,4 тыс. га. Сотрудники Зеленстроя при работе используют 13 мотоблоков, 168 кусторезов, 90 самоходных газонокосилок и 19 МТЗ.

Приступили в городе к поливу и подкормке растений. За последние три дня специалисты полили более 31,3 тыс. деревьев и 118 тыс. кустарников, подкормили более 30 тыс. зеленых насаждений.

Продолжают минские озеленители и борьбу с сорняками. За последнюю неделю сотрудники управления по защите растений обработали гербицидами почти 2 га одуванчика, механическим способом и при помощи специальных препаратов в каждом из районов уничтожали борщевик Сосновского.-0-