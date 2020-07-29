В Минске за пять дней выявили 45 пьяных водителей

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция подвела итоги усиленного контроля за нетрезвыми водителями. В период с 24 по 28 июля выявлены 45 пьяных водителей, сообщили БЕЛТА в ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За первое полугодие за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также передачу управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения освидетельствования привлечены к ответственности более 1100 водителей.

ГАИ напоминает, что правила дорожного движения запрещают водителям управлять транспортным средством, когда они находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ. В отношении лиц, продолжающих игнорировать нормы закона, наступает уголовная ответственность. За повторное совершение такого правонарушения в течение года к ответственности привлечены 47 водителей.

Вместе с тем недопустимо также нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии и других участников дорожного движения, в частности, пешеходов. Нарушителям грозит штраф от 3 до 5 базовых величин (1 БВ - Br27). Госавтоинспекция призывает всех, кто стал свидетелем нахождения на проезжей части пешехода в состоянии опьянения, а также, когда за руль транспортного средства садится нетрезвый водитель, звонить в дежурную часть ГАИ по номеру 8 (017) 222-17-17 или 102.-0-