В Минске за трое суток 9 человек обратились за медпомощью из-за гололедных травм

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
7 декабря 2018, Пт
-2°C
Сплошная облачность EUR 2.4174
USD 2.1339
RUB 3.1964
Главное
От снятия барьеров до формирования общих рынков - Лукашенко высказался о нерешенных вопросах в ЕАЭС
Президент
Лукашенко и Путин на открытии саммита ЕАЭС подискутировали насчет цен на энергоносители
Президент
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,4 млрд
Экономика
"Внуки уже выстроились в очередь!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла пенсионерка из Крупок
Общество
Открытие магазина "Корона" в Бресте!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Оплата через ЕРИП и уведомления онлайн - какие новшества ожидают должников - интервью
12:18 Общество
Пресс-конференция о развитии зеленого градостроительства в Беларуси пройдет в БЕЛТА 11 декабря
12:14 Общество
Беларусь заинтересована в увеличении числа проектов ООН для местного самоуправления
12:07 Политика
В Кировском районе водитель легковушки сбил велосипедиста и скрылся с места аварии
12:04 Происшествия
Дождь с мокрым снегом и гололедица ожидаются в Беларуси 8 декабря
12:04 Общество
Мария Василевич представит Беларусь 8 декабря в финале конкурса "Мисс мира - 2018"
12:01 Общество
Открытие магазина "Корона" в Бресте!
12:00 Общество
Польша готова к дальнейшему развитию добрососедства с Беларусью - Щенх
11:59 Политика
В Беларуси с начала года выполнено более 450 операций по трансплантации органов
11:54 Общество
Куба открыла доступ к мобильному 3G интернету
11:49 В мире
Благотворительная акция "Наши сердца - детям" стартует в Беларуси 13 декабря
11:44 Общество
Законодательство Беларуси о трансплантации соответствует конвенции Совета Европы по биоэтике
11:29 Общество
Бизнес-инкубатор начал работу в Кричеве
11:29 Регионы
Эстонец пытался вывезти из Беларуси коллекцию раритетных марок
11:15 Происшествия
Беларусь отмечает достижение почти предельной пропускной способности на границе с Польшей
11:14 Общество
Топилин: права трудящихся в Беларуси и России уравнены
11:12 Общество
Концепция нулевого травматизма будет внедряться в Беларуси с 2019 года
11:09 Общество
Мужчина украл портмоне у водителя троллейбуса в Минске
11:01 Происшествия
Оплатить долги по исполнительным документам можно будет через ЕРИП
11:01 Общество
Беларусь и Польша готовят к подписанию около 10 договоров трансграничной тематики
10:39 Политика
Все новости
Темы
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Премия "Лидер потребительского рынка" Премия "Лидер потребительского рынка"
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Минске за трое суток 9 человек обратились за медпомощью из-за гололедных травм

Регионы 07.12.2018 | 10:14
Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 4-6 декабря 9 человек обратились за медицинской помощью в связи с гололедными травмами. Об этом сообщила сегодня заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак на заседании штаба по благоустройству и содержанию территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Санитарные врачи еженедельно проверяют состояние территорий столицы, в этот раз они осмотрели более 2,7 тыс. участков и объектов, на 8,8% из которых обнаружены нарушения. "Более двух третей нарушений, выявленных на этой неделе, связаны с несвоевременной очисткой снега и непроведением противогололедных мероприятий. По данным больницы скорой медицинской помощи, только за последние три дня зарегистрировано 9 случаев получения травм при падении", - сказала Светлана Ермак.

Больше всего замечаний у санитарных врачей было в адрес Советского района. Она добавила, что в большинстве случаев специалисты направляли рекомендации ответственным за содержание службам, но порой приходилось прибегать и к административному наказанию.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
здравоохранение, погода, травматизм
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4174 BYN 2.422 BYN 2.426 BYN
USD
2.1339 BYN 2.131 BYN 2.134 BYN
RUB
3.1964 BYN 3.188 BYN 3.195 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Сотрудники ГАИ уделяют особое внимание наличию зимних шин
Все видео

Фотоновости

Мясникович встретился с постоянным координатором ООН в Беларуси
Все фото

Инфографика

Гололедица. Рекомендации водителям и пешеходам В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным с точки зрения политики и экономики
Лукашенко вместе с главами государств СНГ посетил спектакль "Щелкунчик" в Мариинском театре
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через неделю
Политика
Иоанна Казана-Вишневецкий и Михаил Мясникович Беларусь заинтересована в увеличении числа проектов ООН для местного самоуправления
Польша готова к дальнейшему развитию добрососедства с Беларусью - Щенх
Беларусь и Польша готовят к подписанию около 10 договоров трансграничной тематики
Экономика
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,4 млрд
Россельхознадзор снял ограничения на поставку молочки с двух белорусских предприятий
Бизнес-климат в Беларуси значительно улучшился - эксперт
Происшествия
Фото Следственного комитета Мужчина украл портмоне у водителя троллейбуса в Минске
В Кировском районе водитель легковушки сбил велосипедиста и скрылся с места аварии
Эстонец пытался вывезти из Беларуси коллекцию раритетных марок
Общество
Фото из архива Концепция нулевого травматизма будет внедряться в Беларуси с 2019 года
Пресс-конференция о развитии зеленого градостроительства в Беларуси пройдет в БЕЛТА 11 декабря
Оплата через ЕРИП и уведомления онлайн - какие новшества ожидают должников - интервью
Спорт
Во время матча Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли нижегородскому "Торпедо" в чемпионате КХЛ
Белоруска Дарья Грохотова выиграла многоборье юношеского турнира на призы Марины Лобач
Квартет белорусских биатлонистов выступит в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке
Технологии
Фото из архива Парк высоких технологий открыл в регионах Беларуси около 50 IT-классов
Киберспортивный фестиваль проведут 8 декабря в Гомеле
Audi отзывает около 64 тыс. автомобилей в связи с дизельным скандалом
Культура
Фото viva.ua Оглашен список номинантов на "Золотой глобус" в 2019 году
Белорусский детский фильм "Тум-Паби-Дум" презентовали в Москве
Белорусские киноплакаты 1920-1930-х годов представят на выставке в Минске
В мире
Фото из Facebook-аккаунта 112 Polkowice В Польше в аварии с автобусом пострадали более 30 человек
Куба открыла доступ к мобильному 3G интернету
Редакцию CNN в Нью-Йорке эвакуировали из-за сообщения о бомбах
Калейдоскоп
Фото vistanews.ru Американский институт кинематографии назвал десять лучших сериалов 2018 года
В Лондоне создали пряничный макет города
Стажер Google случайно купил объявлений на $10 млн
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Наталья Жаркина,
Зак Тэйлор,
Ирина Усова,
Николай Якубовский 11 декабря, 14:30 Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси Пресс-конференция Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич 5 декабря О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций
Газета 7 дней
На рубежах бесспорной точности
Водительская сознательность
Сто лет НЕ ОДИНОЧЕСТВА
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия