В Минске за трое суток 9 человек обратились за медпомощью из-за гололедных травм

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 4-6 декабря 9 человек обратились за медицинской помощью в связи с гололедными травмами. Об этом сообщила сегодня заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак на заседании штаба по благоустройству и содержанию территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
Санитарные врачи еженедельно проверяют состояние территорий столицы, в этот раз они осмотрели более 2,7 тыс. участков и объектов, на 8,8% из которых обнаружены нарушения. "Более двух третей нарушений, выявленных на этой неделе, связаны с несвоевременной очисткой снега и непроведением противогололедных мероприятий. По данным больницы скорой медицинской помощи, только за последние три дня зарегистрировано 9 случаев получения травм при падении", - сказала Светлана Ермак.
Больше всего замечаний у санитарных врачей было в адрес Советского района. Она добавила, что в большинстве случаев специалисты направляли рекомендации ответственным за содержание службам, но порой приходилось прибегать и к административному наказанию.-0-
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