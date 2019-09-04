В Минске за восемь месяцев 2019 года введено 280 тыс. кв.м жилья

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за восемь месяцев этого года введено в строй 280 тыс. кв.м жилья. Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин в пресс-центре БЕЛТА.

"По оперативной информации, за январь-август этого года в Минске введено 280 тыс. кв.м жилья, что составляет 42% от годового задания правительства. Его по итогам года планируется выполнить в полном объеме", - сказал Денис Никитин. Основными площадками для строительства жилья в столице в последние годы являются реконструируемые территории со сносом малоценной индивидуальной усадебной застройки. Сейчас активное освоение ведется в границах улиц Шаранговича - Горецкого - Рафиева, микрорайонов Лошица и Чижовка.

Он отметил, что с 2015 года наблюдается тенденция по сокращению объемов жилищного строительства, поскольку остается все меньше свободных площадок. Предусмотрено сокращение ежегодных объемов нового строительства жилья до 600 тыс. кв.м в год.

Именно поэтому были определены шесть городов - спутников Минска: Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск, Смолевичи и Фаниполь. При поэтапном уменьшении объемов жилищного строительства в столице здесь планируется расселить до 120 тыс. минчан.-0-

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