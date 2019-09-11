В Минске зарегистрированы 16 работающих пенсионеров старше 90 лет

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске зарегистрированы 169 тыс. работающих пенсионеров, из них трудоустроены 16 жителей столицы в возрасте старше 90 лет. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка, передает корреспондент БЕЛТА.

Зампредседателя отметила, что в Минске проживают более 419 тыс. человек, достигших общеустановленного пенсионного возраста. Получается, что практически каждый четвертый житель столицы - пенсионер. "Более 169 тыс. - это чуть более 35% от общего числа - работающие граждане. Мы проводим для себя такую градацию: от 70 до 79 лет - 17 тыс. 243 человека работают, от 80 до 89 лет - 863 человека. И еще у нас 16 работающих минчан старше 90 лет ", - сказала Ирина Дудка. Около 70% работающих пенсионеров-рекордсменов по возрасту заняты в сфере образования, есть среди них и сотрудники театров, музыкальных школ, архитекторских бюро.

По словам представителя Мингорисполкома, сегодня полностью поменялся психологический портрет минчан пенсионного возраста. Выросла продолжительность жизни: столетний рубеж преодолели 62 женщины и 5 мужчин со столичной пропиской. Старше 90 лет - более 6,5 тыс. минчан.

"Задача органов социальной защиты в рамках внедрения новых инвестиционных форм соцобслуживания и программ активного долголетия создать атмосферу и возможности, чтобы пожилые граждане могли подольше самостоятельно проживать дома и обслуживать себя. Для этого создаются все условия, чтобы они могли участвовать в общественной и экономической жизни", - обратила внимание Ирина Дудка.

Пожилые граждане, которые не работают, могут провести время с пользой в кружках, клубах по интересам в отделениях дневного пребывания граждан на базе территориальных центров. Повышается заинтересованность среди минчан старше 60 лет в обучении. Такую возможность предоставляет проект "Университет третьего возраста". Не меньшим спросом среди возрастного населения пользуются школы, кружки, секции, мастер-классы по йоге, скандинавской ходьбе и другим мероприятиям ЗОЖ.-0-