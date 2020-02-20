В минских загсах сегодня заключат брак 122 пары

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 пар изъявили желание заключить брак сегодня в минских загсах, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции Ольга Шибко.

Так называемые дни-палиндромы пользуются популярностью у молодоженов. Так, на 20.02.2020 в органы загса столицы подано 122 заявления о регистрации брака. При этом 35 пар запланировали церемонию в торжественной обстановке во Дворце гражданских обрядов.

В День всех влюбленных, 14 февраля, в столице создали семьи 165 пар, а 2 февраля - 14 пар.

Еще одна красивая дата предстоит 22 февраля. В этот день в Минске планируют заключить брак 108 пар. А во Дворце гражданских обрядов пройдет праздничное мероприятие - встреча поколений "Семья - семье". Золотые юбиляры, которые 50 лет назад скрепили свой семейный союз, поздравят семейную пару, впервые зарегистрировавшую брак. Супруги Владимир и Людмила Половые, прожившие вместе полвека, поделятся с молодоженами секретами счастливой семейной жизни: у них два сына, трое внуков и две правнучки.

По доброй традиции золотых юбиляров от Министерства юстиции поздравит начальник управления нотариата и загсов Ирина Целиковец.

После этой церемонии состоится регистрация брака между гражданином Ирака и гражданкой Беларуси.

В 2019 году в Беларуси зарегистрировано более 62,7 тыс. браков, что на 2 тыс. больше, чем в 2018-м. Более 39 тыс. браков зарегистрировано в торжественной обстановке, то есть 62% от общего числа.-0-