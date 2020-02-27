В Минской области лучшая больница находится в Столбцах, лучший ФАП - в Узденском районе

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА. Сфера здравоохранения Минской области отмечена рядом наград по итогам ежегодного республиканского смотра качества и культуры медицинского обслуживания населения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Главное управление по здравоохранению Минского облисполкома заняло третье место среди административных территорий Беларуси. Столбцовская центральная районная больница признана лучшей в Беларуси. Волмянская участковая больница Дзержинской ЦРБ награждена дипломом "Лучшая участковая больница". Лучшая врачебная амбулатория находится в агрогородке Лань Несвижского района, а фельдшерско-акушерский пункт - в деревне Теплень Узденского района.

По словам начальника главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Натальи Боярской, Минская область - самый большой по численности населения и территории регион страны, который имеет свои особенности. Среди них, например, отсутствие областного центра, высокий удельный вес сельского населения - 43,55%. "Границы со всеми областями и Минском, безусловно, влияют на организацию системы здравоохранения и ее дальнейшее развитие. Нам очень приятно, что нашу область оценили на таком высоком уровне. И, конечно, мы постараемся сделать все, чтобы нашим жителям оказывалась качественная медицинская помощь", - отметила она.-0-