В Минской области некоторые медучреждения поэтапно переведут в обычный режим работы

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19 отделения учреждений здравоохранения Минской области вскоре вернутся к обычному режиму работы. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Наталья Боярская.

"Заболеваемость коронавирусной инфекцией по стране ниже, чем ожидалось, поэтому многие учреждения здравоохранения возвращаются к привычному режиму работы. Такая ситуация складывается и в центральном регионе, где на сегодняшний день насчитывается около 900 свободных коек, которые ранее были подготовлены для пациентов с COVID-19, - рассказала Наталья Боярская. - Если в дальнейшем будет наблюдаться снижение заболеваемости пневмониями в Минской области, часть коечного фонда, который ранее перепрофилировали в учреждениях здравоохранения, постепенно и поэтапно начнет переходить на обычный режим работы".

В стационарах Минской области для пациентов с COVID-19 было перепрофилировано 32% коечного фонда. Наибольшее количество свободных коек сейчас насчитывается в Минском областном противотуберкулезном диспансере, центральных районных больницах Солигорского, Слуцкого, Столбцовского, Клецкого, Воложинского, Молодечненского, Вилейского и Узденского районов.-0-