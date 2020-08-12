В Минской области открыты 85 школьных базаров и более 600 уголков первоклассника

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области организована торговля школьными товарами, в регионе работают уже 615 уголков первоклассника и 85 школьных базаров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

Первые базары, уголки и выставки-продажи открылись 15 июля.

Товары для школы также можно приобрести в более чем 1,2 тыс. магазинах.

Ожидаются распродажи и дни скидок.

Традиционно представлен широкий ассортимент школьной одежды, обуви, кожгалантерейных товаров, школьно-письменных принадлежностей.

Ориентировочная стоимость комплектов одежды делового стиля для учащихся 1-4 классов составляет Br70-184 для мальчиков и Br70-231 для девочек. На приобретение оптимального набора школьно-письменных и канцелярских принадлежностей для младших школьников родителям придется потратить еще около Br70-100.-0-