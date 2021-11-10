В Минской области работают 113 выездных прививочных бригад

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для проведения организованной вакцинации в Минской области работают 113 прививочных бригад, которые при необходимости выезжают в организации, на предприятия и в фельдшерско-акушерские пункты. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома.

"Для повышения доступности вакцинации против коронавирусной инфекции в Минской области внесены изменения в графики работы прививочных и процедурных кабинетов амбулаторно-поликлинического звена, созданы дополнительные прививочные пункты и выездные бригады, - сказали в управлении. - В столичном регионе работают 113 прививочных бригад, которые выезжают в организации, на предприятия и в фельдшерско-акушерские пункты, а в 13 районах функционируют передвижные медицинские комплексы, которые при необходимости задействуют для вакцинации против коронавирусной инфекции, а также гриппа. Они работают в Березинском, Борисовском, Вилейском, Воложинском, Клецком, Копыльском, Крупском, Мядельском, Несвижском, Пуховичском, Солигорском, Столбцовском и Червенском районах".

Вне организаций здравоохранения в 9 районах Минской области организована работа 12 прививочных пунктов. В Березино он расположен в помещении детской спортивно-юношеской школы олимпийского резерва, в Борисове центр вакцинации есть в ТЦ "Е-Сити", а в Старых Дорогах он разместился во Дворце культуры. В Вилейке такие пункты оборудованы во Дворце культуры и центре физкультурно-оздоровительной работы "Сатурн", в Минском районе - в ТД "Сухарево" и ТРЦ "Экспобел" (вакцинация осуществляется медработниками Минской центральной районной клинической больницы), в Молодечно - в ТЦ "Модуль" и развлекательном центре "Джунгли", а в Воложине - Физкультурно-оздоровительном центре. В Слуцке прививочный пункт размещен в медицинском колледже, в Смолевичском районе - в гостиничном комплексе "Грин-парк отель".-0-