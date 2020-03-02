В Минской области с аукционов чаще всего покупают объекты со скидкой 80%

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше половины объектов, реализованных с аукционов в Минской области, проданы со скидкой в 80%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя комитета государственного имущества Миноблисполкома Сергей Желудкович.

"Аукцион предполагает продажу здания по начальной цене, потом со скидкой в 20%, 50% и 80%, а затем за 1 базовую. Если брать коммунальную форму собственности, то в 2019 году по начальной цене реализованы 2 объекта (5% от общего количества), со скидкой 20% - 3 (7%), с понижением цены на 50% - 5 (11%), со скидкой в минус 80% от начальной цены - 23 (52%) и за 1 базовую величину - 11 (25%). Это типичная для столичного региона ситуация: большую часть объектов покупают при скидке в 80%. В других регионах продают в основном за базовую величину", - сказал Сергей Желудкович.

В столичном регионе здания за базовую величину выставляют редко: все-таки Минская область - слишком привлекательный регион для ведения бизнеса. Да и сами покупатели не всегда охотно берут за такую цену, ведь в этом случае накладывается много обязательств - наведение порядка, организация предпринимательской деятельности, создание рабочих мест. При их невыполнении объект возвращается обратно.

С 2020 года согласно указу №169 "О распоряжении государственным имуществом" действует новый порядок организации и проведения аукционов. Например, упрощена этапность понижения цены. Раньше нужно было обязательно уменьшать цену сначала на 20%, потом на 50% и на 80%. Теперь можно после начальной цены предложить скидку сразу 50%, а затем 80%.

Также в новом указе расширили понятие предпринимательской деятельности. Теперь оно включает оказание услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленничество либо другую деятельность, при которой физические лица уплачивают единый налог.

"Все это не только упрощает процедуру продажи имущества на аукционных торгах, но и позволяет сократить количество проведения аукционов и сделать их еще более результативными", - заключил Сергей Желудкович.-0-