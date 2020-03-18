В Минской области стартовал массовый сев ранних яровых культур

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 15 районах столичного региона начался массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Больше всего засеяли в Любанском районе (979 га). Также в тройке лидеров - Логойский (576 га) и Клецкий (430 га) районы.

По данным на 18 марта, в целом по области засеяно 3,16 тыс. га полей. Всего в регионе яровой сев предстоит провести на 168,8 тыс. га.

Как сообщалось, массовый сев в Беларуси стартовал 13 марта. Первыми к работе приступили хозяйства Брестской и Гомельской областей. В стране ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в текущем году планируется посеять на площади 779,4 тыс. га, а всего яровой сев будет проведен на площади более 2,3 млн га.-0-