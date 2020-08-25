25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области убрано 98% площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили БЕЛТА в областном исполнительном комитете.

По данным на 25 августа, в Минской области намолочено 1 931 204 т зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 41 ц/га.

По общему намолоту лидирует Слуцкий район (160 408 т), затем идут Минский (151 421 т), Копыльский (145 891 т), Несвижский (140 630 т), Пуховичский (111 853 т) и Дзержинский (102 520 т).

По урожайности в первой пятерке Несвижский (67 ц/га), Дзержинский (57 ц/га), Минский (56 ц/га), Клецкий (56 ц/га), а также Молодечненский (49 ц/га) районы.

Среди хозяйств по урожайности в лидерах ОАО "Гастелловское" Минского района (99 ц/га), филиал "Правда-Агро" Дзержинского района (87,6 ц/га), ОАО "Городилово" Молодечненского района (86,2 ц/га), ОАО "Грицкевичи" Несвижского района (85,8 ц/га), СПК "Агрокомбинат Снов" Несвижского района (85,6 ц/га).-0-