В Минской области в 2020 году при помощи жителей благоустроили дворов в 4 раза больше плана

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Минской области активно помогают коммунальным службам в благоустройстве дворовых территорий. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области" Артем Лобко сегодня на пресс-конференции "Наведение порядка и благоустройство территорий населенных пунктов. Ямочный ремонт улично-дорожной сети" в пресс-центре БЕЛТА.

"Благоустройство дворовых территорий осуществляется не только за счет средств бюджета, но и за счет средств граждан. В Минской области эта работа проводится весьма успешно: если в 2020 году планировали благоустроить 118 дворов, то с привлечением жителей цифра увеличилась до 490. В этом году благоустройство запланировано на 86 дворах, но эта цифра вырастет за счет активности граждан, которые помогают коммунальным службам", - сказал Артем Лобко.

Относительно текущего ямочного ремонта он отметил, что в Минской области изначально планировалось обновить 49-50 тыс. кв.м дорожного покрытия, но с учетом суровой зимы планы скорректированы до почти 53 тыс. кв.м. При этом осмотры продолжаются, то есть цифры будут расти.-0-